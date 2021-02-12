Резолюция ВНС предполагает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания 12 февраля приняли резолюцию, которая предусматривает изменение Конституции и перераспределение полномочий ветвей власти.

Текст документа зачитал заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

В резолюции отмечается, что за предыдущие пять лет «удалось обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны». «ВВП на душу населения по паритету покупательной способности возрос за последнее пятилетие на 14% и достиг в 2020 году 20,2 тысячи долларов США, — говорится в документе. — В стране обеспечена стабильная занятость, реальная заработная плата выросла более чем в 1,3 раза, сохранен контроль за ростом цен. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,5 лет, что свидетельствует в том числе о высоком уровне белорусской медицины».

Вместе с тем, отмечается в резолюции, остается нерешенным ряд вопросов, в частности «не изжит бюрократизм в принятии управленческих решений, не завершено создание полноценного электронного правительства». «Необходим более интенсивный рост ВВП, экспорта, инвестиций», а также «требуются новые стимулы для роста численности населения».

Делегаты ВНС постановили одобрить основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы и поддержать ее главную цель — «обеспечение стабильности в обществе и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека».

Для достижения этой цели определены приоритеты на предстоящие пять лет. В их числе — укрепление традиционных семейных ценностей, развитие регионов, интеллектуальной среды, укрепление диалога и взаимного доверия между государством и обществом, человеком, бизнесом.

Ключевыми экономическими факторами на следующие пять лет в резолюции определены «эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности». «Однако государство не станет избавляться от собственности лишь в угоду внешним советам, — отмечено в документе. — Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам — уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей, справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда».

В резолюции одобрены «предложения по обеспечению участия широких слоев населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики» путем признания ВНС «высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Одобрено также предложение создать конституционную комиссию из числа представителей госорганов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Этой комиссии поручено разработать в 2021 году предложения по изменению Конституции «для их последующего вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум».

Комиссии надлежит выработать предложения «по перераспределению полномочий между госорганами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий в жизни страны, поддержке созидательных инициатив гражданского общества, направленных на решение конкретных социально-экономических проблем, повышение качества жизни людей, содействие наиболее полному раскрытию творческого потенциала молодежи, разработке программы патриотического воспитания населения, утверждению в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

В семидневный срок резолюция будет направлена Александру Лукашенко «для рассмотрения и принятия необходимых решений».