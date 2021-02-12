Референдум по новой Конституции могут совместить с местными выборами

Референдум по новой Конституции можно совместить с местными выборами, заявил Александр Лукашенко, выступая 12 февраля на Всебелорусском народном собрании.

«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме, — сказал он. — Возможно, совместив его принятие, по-моему, у нас там местные выборы. Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств».

Лукашенко отметил: «В эти минуты неопределенности нашего будущего мы как никогда должны быть аккуратны, осторожны и едины. Не время сегодня ломать и крошить, поэтому, создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно».

Он вновь повторил, что после принятия новой Конституции в стране придется «откорректировать сотни законов и, может быть, тысячи нормативно-правовых актов и разного рода ведомственных инструкций».

«Планы большие, перспективы серьезные. Для того чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся, у нас есть все — есть воля народа, люди, готовые вести коллективы к поставленным целям. Есть наше желание сохранить страну», — заявил Лукашенко.

Согласно информации на сайте Центризбиркома, выборы депутатов местных cоветов 29-го созыва должны пройти не позднее 18 января 2022 года.