Лукашенко анонсировал новые законы по пресечению массовых беспорядков

/ Общество
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В Беларуси готовятся изменения в законодательство «по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений». Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 12 февраля на Всебелорусском народном собрании.

«Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам и органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов», — сказал он.

По словам Лукашенко, это важно «не только для того, чтобы пресечь всякие массовые беспорядки», но и для того, чтобы «мы выглядели цивилизованным государством, чтобы все, увидев эти законы, понимали, какие будут последствия за те или иные действия».

«Не просто с бухты-барахты по голове, а люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующие законы», — сказал Лукашенко.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: протестные акции массовые беспорядки Персона: Александр Лукашенко

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