Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд
Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи.
Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России), «красно-зеленые» сыграли выставочный матч протів второй сборной Казахстана.
Вот как завершились встречи:
- Казахстан — Беларусь — 5:2;
- Беларусь — Россия (олимпийская) — 2:4;
- Казахстан-2 — Беларусь — 3:2 (ОТ).