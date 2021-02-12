Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд

Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи.

Фото пресс-службы ФХРБ

Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России), «красно-зеленые» сыграли выставочный матч протів второй сборной Казахстана.

Вот как завершились встречи: