Вояж в Казахстан: белорусские хоккеисты проиграли три матча подряд

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Во время своего вояжа в Казахстан, где национальная сборная Беларуси принимала участие в турнире PariMatch Qazaqstan Hockey Open 2021, подопечные Михаила Захарова проиграли все матчи.

Фото пресс-службы ФХРБ

Кроме непосредственно поединков турнира (белорусы уступили национальной сборной Казахстана, олимпийской сборной России), «красно-зеленые» сыграли выставочный матч протів второй сборной Казахстана.

Вот как завершились встречи:

  • Казахстан — Беларусь — 5:2;
  • Беларусь — Россия (олимпийская) — 2:4;
  • Казахстан-2 — Беларусь — 3:2 (ОТ).
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Тэги: хоккей-сборная Персона: Михаил Захаров

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