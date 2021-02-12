БХК просит cпецдокладчика ООН повлиять на ситуацию с преследованием адвоката Людмилы Казак

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Белорусский Хельсинкский комитет (БХК) обратился к специальному докладчику ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов в связи с сообщением о возможном лишении лицензии адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак.

Как сообщалось, 19 февраля будет рассмотрен вопрос о прекращении действия адвокатской лицензии Казак по причине «совершения проступка, несовместимого со званием адвоката, выразившегося в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 КоАП».

Как отмечается на сайте БХК, комитет просит спецдокладчика «срочно связаться с властями Беларуси и потребовать от них прекратить вмешиваться в деятельность адвокатов и оказывать на них давление, а также гарантировать их независимость».

Правозащитники напоминают, что согласно основным принципам, касающимся роли юристов, правительства должны обеспечивать им условия для выполнения их профессиональных обязанностей в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства; юристы не должны подвергаться судебному преследованию и судебным, административным, экономическим или другим санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций.

В сентябре 2020 года в отношении Казак был составлен протокол по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции). Адвокат была задержана в центре Минска тремя неизвестными, которые отказались показать какие-либо документы и назвать причину задержания. Казак доставили в РУВД, где водворили в помещение для задержанных, затем перевели в ИВС. С собой у нее были материалы по делу Марии Колесниковой: папка с документами и флеш-накопители с информацией, составляющей адвокатскую тайну. Казак рассказала, что в РУВД ей отказали в вызове скорой помощи, адвоката и уведомлении о происходящем мужа.

Людмила Казак связывает свое преследование с защитой члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой. «У меня в этом нет никаких сомнений. Мария таким образом уже четвертого адвоката лишается», — сказала она БелаПАН.

Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Колесниковой Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета.
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Тэги: БХК спецдокладчик ООН по Беларуси Персона: Людмила Казак

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