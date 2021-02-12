За сутки выросло число зарегистрированных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1733 случая COVID-19 , скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1964 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 11 февраля их было 1692. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 265 284, умерли 1830 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 254 032 человека.

За минувшие сутки выполнено 18 839 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 643 526 тестов).

Накануне министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ сообщил, что в стране привиты фактически все медицинские работники, которые сейчас могут привиться.

«Приступаем к вакцинации учителей. 100 тысяч вакцин поступает в первых числах марта, в конце — еще 100 тысяч «Спутника». И в конце марта, мы надеемся, уже выпустим вакцину «Спутник V» на наших мощностях «Белмедпрепаратов», — сказал он.