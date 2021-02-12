КГК взялся за аптеки

Комитет государственного контроля проводит мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты.

Как сообщила пресс-служба ведомства, проверочные мероприятия проходят в государственных и частных аптеках во всех регионах страны с участием работников Комитета госконтроля, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Мингорисполкома и Федерации профсоюзов Беларуси.

В ходе мониторинга изучается информация по вопросу обоснованности роста цен на отечественные и импортные лекарственные препараты в связи с изменением налогового законодательства.

Также анализируется информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.

«Комитет госконтроля рекомендует аптечным сетям принять меры по снижению цен на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний проверяющих», — отметила пресс-служба.

По выявленным фактам необоснованного повышения цен на лекарственные препараты контрольным ведомством будет дана соответствующая оценка, заявили в КГК.

1 января 2021 года изменился порядок взимания НДС на лекарства и медицинские изделия, ранее освобожденные от указанного налога, а именно при реализации на территории страны таких товаров, при их ввозе на территорию Беларуси введена ставка НДС в размере 10%. Таким образом, при ввозе многих лекарств и товаров медназначения в Беларусь НДС вырос с 0 до 10%, что отразилось на увеличении их стоимости в аптечной сети.

Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании, потребовал проверить ситуацию с ценами на лекарства в стране.

«Когда правительство и парламент обсуждали эту тему и принимали решение, они мне докладывали и заверили, что за счет цены и других факторов лекарства не подорожают. Особенно тот спектр лекарств, которые нужны практически каждый день», — сказал Лукашенко. Однако, по его словам, от граждан стали поступать сигналы о росте цен на лекарственные препараты.

«Я организовал проверку. Комитет государственного контроля и соответствующие структуры подключены. Мы сейчас посмотрим и на государственные аптеки, и на частные. И мы увидим, обоснован там этот рост цен или нет. Мало не покажется», — предупредил Лукашенко.