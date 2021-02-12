«Хочешь мира — готовься к войне». Россия собирается разорвать отношения с ЕС

Российские власти настроены очень решительно в своих возможных действиях в случае введения новых санкций со стороны Европейского союза.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства РФ, Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем.

Как заявил министр в эфире «Соловьев Live», Россия сделает это, если «если еще раз увидит (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».