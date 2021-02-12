«Хочешь мира — готовься к войне». Россия собирается разорвать отношения с ЕС

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Российские власти настроены очень решительно в своих возможных действиях в случае введения новых санкций со стороны Европейского союза.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства РФ, Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем.

Как заявил министр в эфире «Соловьев Live», Россия сделает это, если «если еще раз увидит (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

Лавров подчеркнул, пишет gazeta.ru, что РФ не желает «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне».
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Тэги: Россия-ЕС Персона: Сергей Лавров

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