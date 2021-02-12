Заговор с целью захвата власти и создание экстремистского формирования. Знака и Колесникову  обвинили еще по двум статьям УК

Членам президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса.

«Моему коллеге адвокату Максиму Знаку 10 февраля предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и еще в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Это в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, то есть публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК)», — отметил адвокат Дмитрий Лаевский.

Он уверен, что никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет.

«Мы, конечно же, поборемся. За Макса. И еще за то, чтобы когда-то тут право стали делать из свободы, достоинства и справедливости, а не из черной резины», — дополнил Лаевский.

По тем же статьям УК предъявлены обвинения и Марии Колесниковой.

«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований», — заявляет штаб Бабарико.

Лаевский сообщил БелаПАН, что обвинения беспочвенны: «Любой, кто следил за деятельностью Координационного совета, мог убедиться, что она соответствует провозглашенной при его создании цели — преодоление политического кризиса и достижение согласия в обществе».

По его словам, обвинение членов Координационного совета в заговоре с целью захвата власти абсурдно: «Вся деятельность Координационного совета осуществлялась исключительно публично, что противоречит смыслу понятия «заговор». Что касается захвата власти, то и Знак, и другие члены Координационного совета всегда подчеркивали, что их задачей является не приобретение властных полномочий ими самими или передача их конкретному лицу, а построение диалога между существующей властью и гражданским обществом».