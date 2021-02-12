Канопацкая обвинила Лукашенко в неуважении к участникам ВНС

Она с сожалением отметила, что собравшиеся во Дворце Республики — «это сторонники действующей власти»: «Они признают ее легитимность, она не вызывает у них никаких вопросов. К сожалению, они не думают о будущем страны в реалиях. И просто живут в каких-то своих иллюзиях».
Говоря же о выступлении Александра Лукашенко на собрании, Канопацкая отметила, что не услышала ничего нового.
«И ужасный тайминг, что показывает неуважение и к участникам собрания, и к гостям. Некачественная работа пресс-службы и спичрайтеров», — подчеркнула экс-кандидат.