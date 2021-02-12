Канопацкая обвинила Лукашенко в неуважении к участникам ВНС

/ Политика
Просмотров: 1529

Комментируя итоги первого дня VI Всебелорусского народного собрания экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая отметила, что она была единственным оппозиционером на мероприятии.

По ее мнению, сегодня Беларусь находится в политическом кризисе после избирательной кампании по выборам президента.

«Я считаю, что нельзя сегодня раскалывать общество, предлагая шельмовать и дискредитировать бело-красно-белый флаг и признавая его экстремистским. В зале меня услышали», — рассказала она DW.

♦ О чем Анна Канопацкая говорила с трибуны ВНС

Она с сожалением отметила, что собравшиеся во Дворце Республики — «это сторонники действующей власти»: «Они признают ее легитимность, она не вызывает у них никаких вопросов. К сожалению, они не думают о будущем страны в реалиях. И просто живут в каких-то своих иллюзиях».

Говоря же о выступлении Александра Лукашенко на собрании, Канопацкая отметила, что не услышала ничего нового.

«И ужасный тайминг, что показывает неуважение и к участникам собрания, и к гостям. Некачественная работа пресс-службы и спичрайтеров», — подчеркнула экс-кандидат.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Всебелорусское народное собрание власть-оппозиция Персона: Анна Канопацкая

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко по-прежнему не хочет «отдавать любимую»

Лукашенко по-прежнему не хочет «отдавать любимую»

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Шаг Тихановской в политическую пропасть

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Шаг Тихановской в политическую пропасть

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы