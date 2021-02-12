«Можем ли мы бояться? Да. Можем ли мы сдаться? Никогда!»

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Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился ко всем смелым белорусам, которые уже больше месяца активно противодействуют незаконному ВНС и готовы принять участие в акциях протеста 11-12 февраля.

"Вместе мы уже сделали очень многое, чтобы помешать этому сборищу говорить и принимать решения от нашего имени.

Именно поэтому сейчас нам надо показать, что мы не позволим им снова украсть у нас голос и право выбора. Что мы не смирились и не сдались. И в первую очередь — показать это самим себе.

Не обязательно идти туда, где гарантированно будут бандиты в форме, наш главный ресурс — мы, белорусы. Этим мы и отличаемся от их организованной преступной группы. Мы отличаемся от них способностью анализировать, создавать и объединяться. Выразите свое несогласие с собранием любым доступным вам способом", — призвал Латушко.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Народное антикризисное управление Всебелорусское народное собрание Персона: Павел Латушко

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