Циклон «по дороге» из Украины в Россию несет неприятности Беларуси

/ Общество
Просмотров: 1010

12 февраля погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадет снег, местами метель. По востоку республики ожидается снегопад, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест -11..-13°C (вероятность осадков 70-80%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -12..-14°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гомель -10..-12°C (вероятность осадков более 90%, временами снегопад, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Гродно -11..-13°C (вероятность осадков 60-70%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, временами снегопад, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
  • Минск -11..-13°C (вероятность осадков 80-90%, местами метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Какая погода будет на День Победы и после него

Какая погода будет на День Победы и после него

Какой будет зима после аномально теплой осени

Какой будет зима после аномально теплой осени

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко

Прогноз на конец октября: аномального тепла не будет, но до морозов еще далеко