Циклон «по дороге» из Украины в Россию несет неприятности Беларуси
12 февраля погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадет снег, местами метель. По востоку республики ожидается снегопад, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест -11..-13°C (вероятность осадков 70-80%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск -12..-14°C (вероятность осадков 80-90%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гомель -10..-12°C (вероятность осадков более 90%, временами снегопад, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Гродно -11..-13°C (вероятность осадков 60-70%, слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Могилев -11..-13°C (вероятность осадков более 90%, временами снегопад, метель, на дорогах снежные заносы, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-20 м/с);
- Минск -11..-13°C (вероятность осадков 80-90%, местами метель, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 15-18 м/с).