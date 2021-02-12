Циклон «по дороге» из Украины в Россию несет неприятности Беларуси

12 февраля погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося с территории Украины на Брянскую область.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих районах выпадет снег, местами метель. По востоку республики ожидается снегопад, метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северный, северо-восточный на большей части территории сильный порывистый.

Погода в регионах: