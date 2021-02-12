Бюджет АПК Беларуси за пять лет должен составить 110 млрд долларов

В ближайшие пять лет объем производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Беларуси должен увеличиться на 55%.

Такой показатель содержит опубликованная на Национальном правовом интернет-портале государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021—2025 годы (утверждена постановлением Совмина от 1 февраля № 59).

В документе отмечается, что малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе насчитывают около 960 тыс. личных подсобных хозяйств и более 3 тыс. крестьянских (фермерских). Однако удельный вес фермерства в общем объеме производства сельхозпродукции остается незначительным — 2,7%.

Развитие фермерства в программе названо «вполне закономерным процессом, характерным для стран с развитой экономикой».

«Крестьянские (фермерские) хозяйства в настоящее время демонстрируют положительную динамику производственных и экономических показателей. В отрасли растениеводства объемы производства зерновых и зернобобовых культур, картофеля в фермерском секторе по сравнению с 2015 годом увеличились в 1,3 раза, фруктов и ягод — в 3 раза. В животноводстве производство молока возросло в 1,6 раза, объемы реализации крупного рогатого скота и птицы на убой (в живом весе) в 1,1 раза», — отмечается в документе.

Рентабельность продаж в этом секторе за последние годы не опускалась ниже 18%, в нем занято более 10 тыс. человек.

Разработчики ожидают, что в этом году прирост производства в хозяйствах составит 11%, в 2022-м — 20%, затем 30% и 42%.

На поддержку фермерства из республиканского бюджета за пять лет планируют направить около 90 млн рублей.

Развитие малых форм сельского хозяйства является одной из девяти содержащихся в документе подпрограмм. Они также посвящены растениеводству и животноводству, племенному делу и семеноводству, рыбному хозяйству, мелиорации и противопаводковым мерам, обеспечению общих условий ведения сельского хозяйства.

На финансирование программы АПК в целом в течение пяти лет должно быть направлено более 280 млрд рублей (около 110 млрд долларов по нынешнему курсу ), включая бюджетные, кредитные, а также собственные средства организаций.

Определено, что бюджетные трансферты на развитие сельхозпроизводства будут предоставляться из республиканского и местных бюджетов юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм (кредиты Банка развития на конкурсной основе), а также проекты, отдельно отнесенные к значимым (кредиты Банка развития и коммерческих банков на предложенных ими условиях).

Трансферты из бюджета составят от 10 до 15% капитальных затрат по инвестпроекту.

Компенсация потерь банкам по кредитам, предоставленным в 2021—2022 годах на строительство и реконструкцию ферм также будет происходить из республиканского бюджета. О намерении продолжать такие компенсации в 2023 году и далее в программе не говорится, что может быть связано с озвученным ранее намерением правительства полностью отказаться через два года от директивного кредитования.

Среди рисков для реализации госпрограммы перечислены природно-климатические, торгово-экономические (ценовые колебания, снижение финансовой устойчивости организаций), макроэкономические (мировая финансовая нестабильность, высокий уровень инфляции, возможность девальвации национальной валюты, рост тарифов и цен на энергоресурсы, оборудование, минеральные удобрения и корма) и социальные (снижение доходов населения, его отток из сельской местности).

Подчеркивается, что недостаток собственных оборотных средств сельхозорганизаций и средств из других источников (госбюджет, кредиты на льготных условиях) для приобретения удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, а также отсутствие финансовых средств для модернизации агропромышленного комплекса могут негативно отразиться на соблюдении технологических регламентов производства сельскохозяйственной продукции и привести к снижению урожайности растений, продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

«В результате к 2025 году риск недобора продукции растениеводства оценивается в размере более 6% по сравнению с уровнем 2020 года, продукции животноводства — около 2%», — подчеркивается в документе.

При этом целевые показатели такие (за пять лет): рост объемов производства продукции растениеводства на 15%, животноводства — на 14%.

Одновременно разработчики программы рассчитывают на более чем 20-процентный рост экспорта сельхозпродукции за пять лет и увеличение рентабельности продаж в АПК за этот период до 10% (до 7 млрд долларов).