В ходе акций протеста 11 февраля задержано около полутора десятков человек

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Около полутора десятков человек задержано на акциях протеста 11 февраля, в первый день VI Всебелорусского народного собрания, следует из информации волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

В сетях анонсировались дневные локальные цепи солидарности и вечерний марш в центре Минска. Локальные акции (цепи, шествия) состоялись, водители массово сигналили по маршруту проезда автобусов с делегатами ВНС, централизованного марша не было, однако на объявленных точках сбора дежурили силовики и автозаки.

 

В столице, как и по всей стране, по-прежнему стоит морозная погода.

Правозащитники сообщают об обыске в квартире журналистки Татьяны Скапцовой-Петровской, пишущей для портала tut.by.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: задержания акции протеста Персона: Татьяна Скапцова-Петровская

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