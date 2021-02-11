Линкявичюс: Лукашенко трудно поверить, что не Запад, а Беларусь потеряла терпение

Бывший посол Литвы в Минске (июль—декабрь 2012 года) и бывший министр иностранных дел страны (декабрь 2012-го — декабрь 2020-го) Линас Линкявичюс прокомментировал нападки на Запад, прозвучавшие в докладе Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании.

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«Уходящий лидер подбадривает себя и объявляет, что он выиграл "инспирированный Западом блицкриг". Ему трудно поверить, что это не Запад, а Беларусь потеряла терпение, люди борются 6 месяцев и не собираются останавливаться, пока не станут свободными. Это их страна!» — написал Линкявичюс в «Твиттере».

Выступая на ВНС, Лукашенко заявил, что цветная революция в Беларуси была невозможна. «Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы (сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить), была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа. По принципу — смотрите, как назвали, — блицкрига. Вам ни о чем это не напоминает? Мне напоминает, хоть я и не переживал эти времена. И в зале этом нет людей, которые пережили блицкриг в середине прошлого века в направлении Советского Союза, нашей страны. И он должен был пройти прежде всего по Беларуси. Поэтому это не была никакая не цветная революция, это мятеж и метод блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», — сказал Лукашенко.

«Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут, — продолжил оратор. — Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки. Но нам надо выстоять, во что бы то ни стало. И нынешний год будет определяющим».

Лукашенко не пояснил, кто такие «они» и какие именно силы хотят развалить страну.