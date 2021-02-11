На ВНС анонсировали госпрограмму патриотического воспитания

В Беларуси может появиться государственная программа патриотического воспитания населения. Такое предложение выдвинул заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил — начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко на VI Всебелорусском народном собрании.

Павел Муравейко. Фото minpolit.com

Муравейко уточнил, что цель программы «не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны».

«Армия, безусловно, дает обществу мощный патриотический заряд. Однако патриот врач, учитель, дипломат, журналист или работник ИТ-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах, — подчеркнул он.