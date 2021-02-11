Глава союза женщин призвала не стесняться ужесточать законодательство в отношении тех, кто вовлекает граждан в экстремизм

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, первый замминистра здравоохранения, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан поддержала намерение властей ужесточить уголовное законодательство.

По ее словам, союз провел диалоговые площадки, на которых обсуждалось, как достойно ответить на острые вызовы времени.

Богдан заявила, что «в эпоху многократного роста информационных потоков человек более уязвим и беззащитен».

«Мы видим, как пытаются расколоть наше общество. Доходит до откровенной травли и оскорблений. Известных спортсменов, артистов и даже обычных людей и их детей только за то, что они являются патриотами, ценят мир и спокойствие, гордятся достижениями нашей страны. И, на наш взгляд, задача государства — защитить их, прежде всего, наших детей», — сказала она.

«Полагаю, что надо ужесточить законодательство по отношению к тем, кто вовлекает наших граждан в экстремизм, призывает к правонарушениям, занимается буллингом. И не надо этого стесняться или бояться», — призвала Богдан.

По ее мнению, опыт соседних стран «зримо свидетельствует, что, когда речь заходит о безопасности граждан, о здоровье, меры принимаются безотлагательно и достаточно жестко».

Как сообщал БелаПАН, проект изменений в Уголовный кодекс предполагает ужесточение наказания за распространение личных данных и посягательство на жизнь силовиков. В УК также планируется обновить статью о «дискредитации Республики Беларусь» и ввести ответственность для владельцев интернет-ресурсов в случае повторных нарушений с их стороны.

По итогам совещания у Александра Лукашенко 28 января было объявлено, что власти готовят изменения не только в УК, но и в КоАП, а также в Трудовой кодекс. Среди направлений — борьба с экстремизмом и терроризмом, регулирование проведения массовых мероприятий, пресечение призывов к забастовкам.

Прямая трансляция первого дня ВНС 11 февраля, которую проводили государственные радиостанции и телеканалы, в том числе на своих сайтах и в Youtube, длилась, включая перерыв, 6 часов 58 минут (без учета перерыва — 5 часов 56 минут).

Помимо Лукашенко на нем выступили 16 человек, в том числе экс-депутат ПП НС Анна Канопацкая, которая попросила предоставить ей слово уже во время мероприятия, однако ее выступление показано не было — после объявления о нем трансляцию прекратили.