Судья удалила обвиняемых блогеров Кабанова и Петрухина из зала суда

Обвиняемые брестские блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин были удалены из зала суда. Такое решение приняла судья Ольга Кравченко.

Дело в отношении блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина 11 февраля начал рассматривать суд Октябрьского района Могилева. Дело слушается не в Бресте по решению Верховного суда.

Петрухина и Кабанова обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.

На процесс не пустили журналистов и соратников подсудимых. Милиционеры сказали, что зал занят и свободных мест нет. На процесс смог попасть журналист «Нашай Нівы» Влад Шведович. По окончании заседания он рассказал, что зал был заполнен студентами.

В своем материале журналист отметил, что Петрухин просил суд удалить из зала людей, которые не имеют отношения ни к нему лично, ни к судебному процессу и пустить на заседание журналистов и близких обвиняемых. В противном случае Петрухин требовал удалить его из зала.

Кабанов назвал дело политически мотивированным и тоже просил удалить его из процесса.

«Не имеет никакого значения, здесь я или нет, — говорил обвиняемый. — Зачем мне здесь находиться? Приехали родственники — их сюда не пустили, журналисты приехали — их не пустили, а нагнали детей. Что вы им показываете? Браво!»

Судья сначала удалила Петрухина, а затем и Кабанова. Обоих — за нарушение порядка проведения судебного заседания.

Два с половиной часа первого дня процесса суд рассматривал ходатайства подсудимых. Они выразили недоверие судье и представителю государственного обвинения, а также требовали, чтобы дело рассматривалось на белорусском языке. Ходатайства не были удовлетворены.

Николай Козлов

Анатолий Лебедько

Поддержать блогеров в Могилев приехали в том числе руководитель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и бывший лидер ОГП Анатолий Лебедько.

«Дело сфабриковано, поэтому на него не пускают журналистов и представителей общественности, — сказал журналистам Николай Козлов. — Будем обращаться в международные правозащитные организации, чтобы была соответствующая реакция».

Следующее судебное заседание назначено на 16 февраля.

Фото Алеся Асипцова