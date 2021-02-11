Лукашенко назвал условия своего ухода

/ Политика
Просмотров: 496

Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании, назвал два условия своего ухода.

«Главное мое условие исхода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать мнения в рамках закона», — заявил он.

В качестве второго условия Лукашенко назвал неприкосновенность своих сторонников: «Если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, со сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Именно поэтому, подчеркнул Лукашенко, он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. «Сделать его с полномочиями, что если общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания, у вас, даже без меня», — сказал он.

По словам Лукашенко, ВНС должно стать стабилизатором на переходный период. «Ну, может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки Конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну», — заявил оратор.

Лукашенко считает, что ВНС нужно передать полномочия по определению стратегии развития общества, но без вмешательства в руководящие и исполнительные функции государства.

«Это будет дело органов власти и главы государства. Нельзя ослаблять главу государства. Это буду не я! Это будет другой президент, поэтому не пришивайте это ко мне, — призвал Лукашенко. — Будет другой глава государства, но он должен быть главой государства. Он должен, как сейчас, отвечать за главные направления развития. Всенародное собрание должно быть стабилизатором, зонтиком всей страны на какое-то время, чтобы сохранить страну».

При этом Лукашенко отметил, что при разработке новой Конституции могут быть найдены «другие варианты». «Может быть, народ вообще не поддержит Всебелорусское собрание как конституционный орган», — сказал он.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 5 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Всебелорусское народное собрание смена власти отставка Лукашенко Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы

Общество созрело для перемен, но Лукашенко хотел бы законсервировать страну

Общество созрело для перемен, но Лукашенко хотел бы законсервировать страну

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?