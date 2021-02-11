«Не учите жить, помогите материально». Лукашенко просит ЕС и ВОЗ помочь в борьбе с COVID-19

Беларусь готова принять от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения материальную помощь для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.

По его словам, Беларусь — «единственное, хоть и небольшое по мировым меркам», государство, «которое в одиночку выстроило свою систему борьбы с пандемией».

Несмотря на то что в начале пандемии коронавируса «о нас вытирали ноги, пинали ногами», другие страны все же «пошли белорусским путем», заявил Лукашенко.

Он обратился ко Всемирной организации здравоохранения и Евросоюзу, откуда, по его словам, ему поступили предложения обсудить вопросы борьбы с пандемией: «Мы готовы обсуждать, и если вы готовы нам помочь в этом. Правда, нам не надо помогать лечить людей. Мы затратили на это огромные деньги — 1,5 млрд долларов. Нам просто надо помочь дальше развивать здравоохранение, потому что мы огромные деньги взяли из будущего, из других сфер. Если готовы, пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят: не учите нас жить, а помогите материально».

Лукашенко также отметил, что в стране будет организована бесплатная вакцинация от коронавируса, и заверил, что в Беларуси обязательно создадут свою собственную вакцину.