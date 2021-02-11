Лукашенко в очередной раз поручил ужесточить борьбу с выплатами зарплат в конвертах

Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству по налогам и сборам ужесточить борьбу с выплатой зарплат в конвертах. Об этом он заявил, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании.

«Я хочу, чтобы меня услышали бизнесмены и прочие, это в основном частники, которые платят зарплату в конвертах… Последствия вы знаете, вы знаете, что это такое… Мы просто убиваем тех, кто честно работает», — подчеркнул Лукашенко.

В этой связи он призвал официально выплачивать зарплату, чтобы ее часть направлялась на выплату налогов и финансирование социальной сферы.

«Предупреждаю второй раз после выборов. Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, а это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах — считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», — сказал Лукашенко.

В этой связи он сообщил, что «проверяющие органы» уже начали выполнять его поручение.

«Я вас предупредил, и Комитет госконтроля начал жесткую работу в этом направлении, не обижайтесь, делайте все честно и справедливо, тогда вы будете уважаемые и народом, и властью», — заявил Лукашенко.

Лукашенко неоднократно акцентирует внимание на проблеме выплаты зарплат в конвертах. Еще 15 лет назад, выступая в Палате представителей, Лукашенко заявлял о том, что «во многих организациях продолжается практика выдачи зарплаты в конвертах».

В январе 2021 года во время совещания с участием членов правительства Александр Лукашенко заявил о том, что ответственность за выплату зарплат в конвертах будет ужесточена.

«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», — сказал Лукашенко, выступая 21 января. В продолжение этой темы он поручил установить серьезное наказание за выплату зарплат в конвертах.

«В развитие этого — конверты. Вот меня сегодня услышат некоторые руководители. У нас зарплата в конвертах процветает. Мы на это спокойно взираем. Жесточайшее наказание!» — предупредил Лукашенко.