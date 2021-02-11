На суд против блогеров Кабанова и Петрухина никого не пустили — мол, все места уже заняты

11 февраля суд Октябрьского района Могилева начал рассмотрение уголовного дела брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которых обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей. Кроме того, Петрухина судят за оскорбление судьи.

Дело слушается в Могилеве, а не в Бресте по решению Верховного суда. Дело рассматривает судья Ольга Кравченко.

Сегодня в суд поддержать блогеров пришло более двадцати человек, в том числе председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов и бывший лидер ОГП Анатолий Лебедько.

Но ни собравшихся, ни журналистов в зал суда не допустили. Сотрудник Ленинского РОВД подполковник Тимур Пахоменко заявил, что все места в зале уже заняты.

Белорусскими правозащитниками Кабанов и Петрухин признаны политзаключенными. Их уголовное преследование связывают с «делом Тихоновского».

Александр Кабанов и Сергей Петрухин — авторы youtube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня 2020 года освящали борьбу жителей Бреста против строительства аккумуляторного завода и другие актуальные социальные темы.

Сергей Петрухина был задержан 16 июня в деревне под Пуховичами и доставлен в Кобринский изолятор, а 25 июня был перевезен в Минск.

Александр Кабанов — член ОГП, во время прошлогодних выборов был пресс-секретарем инициативной группы Светланы Тихоновской. Задержали его 15 июня и приговорили к 15 суткам ареста. 25 июня стало известно, что Кабанов этапирован в следственный изолятор Минска. В доме родителей был проведен обыск.

Фото Алеся Асипцова