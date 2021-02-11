Референдум по новой Конституции пройдет в начале 2022 года, заявил Лукашенко

В течение 2021 года будет представлен новый вариант Конституции, заявил Александр Лукашенко 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании .

«Конституцию мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно, а в начале следующего года мы внесем его на рассмотрение всенародного голосования на референдуме», — сказал он.

По словам Лукашенко, после принятия нового варианта Конституции в течение года придется переформатировать, переделать многие законы.

«Придется изменить законодательную базу. Я уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. И тогда ответ на главный вопрос: “А когда он уйдет?” — этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди», — заявил оратор.

Лукашенко считает, что изменение Конституции необходимо и потому, что нынешняя предусматривает слишком большие полномочия у главы государства.

«Конституцию надо менять. Во-первых, потому, что такие полномочия, какие есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека, и не факт, что в будущем человек придет к власти и выдержит эти полномочия, — отметил он. — Но самое опасное, я всегда привожу этот пример из прошлого: а если б они захватили власть? И пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других и получил эту Конституцию. Вы ж понимаете, какой сценарий нам был подготовлен: захват власти. Не получилось на выборах, значит, мятеж. Захватили власть на сутки. При этой Конституции достаточно одного человека, президента, который обращается за рубеж — и здесь появляются иностранные войска».

«И все законно, по Конституции, — продолжил Лукашенко. — Я имею такое право: обратиться в любую страну, и будут введены эти войска. А если мы получим такого президента с такой Конституцией, что будет? Поэтому есть жуткая необходимость в силу этого разработать новый проект Конституции, внести его на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи Конституции, которые мы хотим изменить».