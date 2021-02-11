Лукашенко: какие же вы, минчане, ленивые

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Александр Лукашенко 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, призвал пьющих и курящих «подумать о своем здоровье» и заняться спортом.

«Пьем, наркотики нюхаем — недопустимо! Курим — идиотизм полный! Может, я, как некурящий человек, так говорю. Но я не понимаю, вы зачем гробите свое здоровье? Это те, кто сегодня корячится на кровати от коронавируса…  Это сахарный диабет, они заработали эту болезнь. Но вы знаете, отчего появляется — от наших сахарных шалостей, и моих тоже, я такой. Не пьешь, значит жрешь много сладкого. С сахарным диабетом — номер один ковидовцы», — сказал Лукашенко.

«Я создал несколько лыжероллерных трасс, [они] сейчас в снегу. Трасс, которых нет в мире. К нам приезжают норвежцы… Слушайте, у вас в центре города такая трасса пять километров… Иногда еду через эту трассу и думаю, боже мой, белорусы, родные… Какие же вы, минчане, ленивые. Мы же это сделали для того, чтобы вы, выпив, закурив, нанюхавшись, пошли и все это выплеснули на трассу. Вас же там не видно! Почему? Не видно, потому, что здоровье не ценится, вылечат. Будем, конечно, лечить. Но имейте в виду, что врачи тоже не боги. Поэтому подумайте о своем здоровье», — призвал Лукашенко.

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
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Тэги: Всебелорусское народное собрание здоровье минчане Персона: Александр Лукашенко

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