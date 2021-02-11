Лукашенко: придет время — изберете нового Лукашенко

/ Политика
Просмотров: 50

В Беларуси ни в коем случае нельзя допустить повторения цветных революций, заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.

По его мнению, на постсоветском пространстве череда цветных революций привела к «перманентной, хронической нестабильности и обнищанию населения».

«Да, Лукашенко не тот. Да, Лукашенко неугоден. Но дело не в Лукашенко. Придет время — изберете нового Лукашенко или кого-то еще. Среди нас талантливых, вас, людей много таких, — заявил он. — Но разве только потому, что кому-то он не нравится, что, видите ли, с автоматом бегает по улицам, его надо свергнуть?! Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко прежде всего, но цели ведь другие. Нас надо сломать. Мы — неугодные, мы не должны были появиться на международной сцене. Нас будут постоянно атаковать, и мы должны выдержать».

Лукашенко также заявил, что ни один человек не способен повлиять на его мнение и он все подвергает сомнению. «Если кто-то говорит, что у меня кто-то (три-четыре-пять человек вокруг меня, в ближайшем окружении) формируют мое мнение, — забудьте, я не тот человек. Иногда во вред себе. Порой надо было бы и прислушаться кое к кому, но я все подвергаю сомнению. Это мой принцип», — заявил он.

 

Читать также:

Сюжет: Шестое Всебелорусское собрание
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Всебелорусское народное собрание ситуация в Беларуси Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Шоу маст гоу он. Сколько потрачено на массовку для Лукашенко на ВНС?

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Всебелорусское собрание — замаскированные выборы

Общество созрело для перемен, но Лукашенко хотел бы законсервировать страну

Общество созрело для перемен, но Лукашенко хотел бы законсервировать страну

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?

Захромает ли Лукашенко после Всебелорусского народного собрания?