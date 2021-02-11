Лукашенко рассказал, кто «молотил ОМОНовцев, ломал, крошил, будоражил общество»

«Тунеядцы», которые «годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома, автомобили и платят за услуги в стране по социальным тарифам», «имеют наглость еще и возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций», заявил Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании 11 февраля.

«Как мне недавно доложил мэр Минска, там это направление цветет и пахнет, у них аж 68 тыс. тунеядцев. И когда я жестко потребовал от губернаторов вычленить всех и поставить на контроль, в Минске мы насчитали аж 68 тыс. И на некоторых посмотрели, как они живут. Вам и не снилось. И они все ходили, они все молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде», — сказал Лукашенко.

«Не в отместку, а надо всех заставить работать, — потребовал он. — Платить налоги надо для того, чтобы мы их могли лечить. Они ж когда в больницу приходят или в школу, мы же не смотрим на них, они протестуны — не протестуны, беглые — не беглые. Пришел человек — мы лечим. Бомж — не бомж, простите за это выражение. Тунеядец или нет. Мы их лечим, лечим бесплатно. Что значит бесплатно? За деньги других людей мы их лечим. Их надо заставить работать. Как хотите меня понимайте… Многие эти товарищи не имеют официальных доходов более 10 лет!»

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