Лукашенко заявил, что кроме Беларуси в Европе больше нет суверенных государств

Беларусь, как и прежде, готова участвовать в миротворческих инициативах в Европе и предоставлять переговорную площадку, заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании.

«Мы подтверждаем неизменную роль Беларуси как донора стабильности», — сказал он.

По словам Лукашенко, Европа «остается нашим общим домом», а Беларусь — «стабильным надежным партнером в сфере региональной безопасности».

«Готовы активно участвовать в миротворческих, стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы предоставить площадку для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями», — заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь «неслучайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков». По его словам, страна осталась «последним действительно суверенным государством в Европе».

«Ну, может быть, и по этой причине страдаем, — сказал он. — В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба, борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. И не верьте тем, кто говорит, что белорусский вопрос не является предметом геополитики».

Лукашенко сравнил Беларусь с «господствующей высотой на поле боя в центре Европы». «Идет бой, и все бьются за эту господствующую высоту. Потому что, захватив ее, у тебя под контролем все вокруг», — заявил он.

«Несмотря на недружественные шаги отдельных зарубежных сил, я убежден, что путь конфронтации во внешней политике — тупиковый, — заявил Лукашенко. — Мы не рассматриваем ни одно из государств в качестве противника, осуждаем любой военный конфликт и последовательно выступаем за мирное урегулирование споров. Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимного уважения, невмешательства в наши внутренние дела».

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