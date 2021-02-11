Белорусы продолжают умирать от COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1692 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1990 пациентов.

Как сообщило Министерство здравоохранения, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 10 февраля их было 1799. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 263 551, умерли 1820 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 252 068 человек.

За минувшие сутки выполнено 17 615 тестов на коронавирус (всего выполнено 4 624 687 тестов).

Накануне министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич в интервью телепрограмме «Панорама» сообщил, что вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения планируется начать к апрелю.

По его словам, медики уже прививаются. «Вчера поступила очередная партия — 40 тыс. вакцин. В первых числах марта мы получим еще 100 тыс. вакцин. И с начала марта мы будем прививать педагогов, работников торговли — всех тех, у кого по роду деятельности множество контактов с другими людьми. В конце марта планируется массовый выход вакцины отечественного производства. Тогда же мы и начнем прививать население», — сказал чиновник.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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