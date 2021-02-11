Глава МИД Латвии заступился за Тихановскую

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Латвийские власти на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия» на территории своей страны.

Кроме этого с 1 февраля латвийский кабельный оператор Tet прекратил вещание ряда крупнейших российских телеканалов, среди них РЕН ТВ, НТВ, «Первый канал». В Российском МИДе это решение назвали политическим демаршем, противоречащим принципам свободы слова.

В эфире «Дождя» министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что решение было продумано, юридически обосновано.

«Например, если РТР позволяет некоторым российским политикам в прямом эфире заявлять, что, например, лидера белорусской оппозиции, госпожу Тихановскую, надо привезти в Минск и публично повесить, то по нашим законам это уже является нарушением некоторых принципов, и такие дела невозможны в Латвии», — заявил глава МИД.
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Тэги: Латвия российское ТВ Персона: Эдгарс Ринкевичс

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