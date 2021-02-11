«Транснефть» опасается, что Беларусь захватит российский нефтепровод
Российская компания «Транснефть» может утратить права на идущий через Беларусь транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» (стоимостью почти 7 млрд российских рублей).
Это может произойти, пишет
Для Беларуси труба важна в качестве «коридора» для поставки сырья из Европы на свои НПЗ, а также прокачки нефтепродуктов в направлении Украины.
По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны.