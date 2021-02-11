В Минске начало работу VI Всебелорусское народное собрание

Во Дворце Республики начало работу двухдневное VI Всебелорусское народное собрание (ВНС).

Собрание транслируется в прямом эфире белорусских телеканалов и Первого национального канала Белорусского радио, на сайтах VI ВНС и ряда государственных СМИ. Телеверсия будет показана 14 февраля в вечернем эфире гостелеканалов.

Планируется, что в первый день на ВНС с докладом выступит Александр Лукашенко — об этом сообщила его пресс-служба. Лукашенко также намерен присутствовать на собрании и 12 февраля.

В ВНС участвует около 2,4 тыс. делегатов и около 300 гостей. Согласно данным официального телеграм-канала ВНС, больше всего делегатов представляют сферу промышленности, строительства и транспорта (30%), социально-культурную сферу, сферу услуг и СМИ (25,9%). Среди участников также есть представители органов госуправления (14,8%), АПК (8,2%), парламента (6,8%), силового блока (4,1%), частного бизнеса (2,7%). Кроме того, в числе делегатов собрания учащиеся и студенты (1,5%), а также пенсионеры и представители иных слоев населения (5,9%).

На сайте ВНС отмечено, что это «народный форум, во время которого обсуждаются основные вопросы развития белорусского государства». Собрание названо «демократическим институтом активизации общественного мнения», а также «одной из важнейших форм народовластия в Республике Беларусь».

Утверждается, что ВНС проводится «в полном соответствии» со ст. 3 Конституции, согласно которой единственным источником государственной власти в стране является народ. «Конституция гарантирует белорусским гражданам право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей», — говорится на сайте собрания.

Отмечается также, что делегаты призваны «оценить действия власти за прошедшие пять лет, определить основные направления и параметры развития государства на предстоящую пятилетку, выработать план экономического и социального развития страны».

На совещании 28 января Александр Лукашенко заявил, что на ВНС могут быть приглашены «представители оппозиционной точки зрения» — если они хотят «вести диалог и работать во имя страны». Приглашение поучаствовать в форуме в качестве гостей получили в том числе председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, глава Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин. Все они отказались от участия в ВНС. Согласие дала экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, которая позиционирует себя как оппозиционный политик и претендовала на пост президента на последних выборах.

Оппоненты Лукашенко не признают легитимности ВНС — они обращают внимание на то, что процедура избрания делегатов не была прозрачной, и в их состав были включены только лояльные власти люди. 5 февраля проведение ВНС раскритиковала Светлана Тихановская. Это лишь «номенклатурное собрание пытаются выставить как нечто выражающее волю народа», заявила она.

Накануне ВНС в ряде телеграм-каналов появилась информация о готовящихся акциях в знак несогласия с проведением собрания. Со своей стороны МВД в лице официального представителя Ольги Чемодановой предупредило , что «правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия».

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