«Белнефтехим» ждет от «Роснефти» 34,5 млн долларов компенсации за «грязную нефть»

Россия выполнила все обязательства по выплате за попадание в трубопровод «Дружба» 1,2 млн т «грязной нефти» в апреле 2019 года. Об этом 10 февраля заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью РИА «Новости».

«Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую “грязную” нефть», — сказал российский дипломат.

Правда, в этот же день пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко прокомментировал , что рассчитываться за «грязную нефть» начал только «Лукойл» — в конце января этого года российская нефтяная компания перечислила примерно 14 млн долларов Мозырскому НПЗ. Основные выплаты — 34,5 млн долларов — концерн ждет от «Роснефти», но ничего еще не получил.

Напомним, в апреле 2019 года «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того, как иностранные потребители отказались принимать некачественное сырье, транзит по нефтепроводу «Дружба» был временно приостановлен.

Александр Лукашенко тогда заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов. Это и недополученные средства за транзит, и возможная прибыль от переработки российской нефти, и ремонт поврежденного оборудования на Мозырском НПЗ.

В России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.

Переговоры по оценке ущерба проходили на высоких уровнях долго и очень тяжело. Чтобы компенсировать недополученную выгоду, «Белнефтехим» неоднократно поднимал вопрос о необходимости опережающего роста тарифа на транзит нефти. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала это предложение.

И только в феврале 2020 года был, наконец, подписан протокол о компенсации за поставки «грязной нефти» по магистральному трубопроводу «Дружба» из расчета 15 долларов за баррель. За 563 тысячи тонн ядовитой нефти, которая пошла на переработку на Мозырский НПЗ, «Белнефтехим» рассчитывал получить 61 миллион долларов.