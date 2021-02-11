После Всебелорусского народного собрания Лукашенко отправится к Путину

Очередной визит Александра Лукашенко в Россию состоится до конца февраля.

Ожидается, пишет «КоммерсантЪ» , что встреча с Владимиром Путиным пройдет в Сочи.

Информацию о подготовке такой встречи изданию подтвердили в Кремле. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ, даты будут сообщены своевременно.

По данным источников «Ъ», обсуждаемые даты переговоров — 22 и 25 февраля.

В центре обсуждения будет находиться тема финансовой помощи. Белорусская сторона, говорят информированные источники «Ъ» в российском правительстве, хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство БелАЭС — речь идет о сумме, превышающей 3 млрд долларов.

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