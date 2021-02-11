Наступление на свободу слова продолжается: депутаты планируют обновить УК

В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за распространение «информации в неприличной форме, выражающей явное неуважение к белорусскому народу» и стране. Об этом сказано в проекте изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, с которым ознакомился БелаПАН.

В частности, в новой редакции предложено изложить ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ст. 369-1 (дискредитация Республики Беларусь).

Первая статья подается как «Оскорбление представителя власти, дискредитация органов государственной власти и управления». Действующий УК подразумевает наказание за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей в виде общественных работ, штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет.

Предложенный вариант говорит об уголовном преследовании за «оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, дискредитацию органов государственной власти и управления, совершенные в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет».

Ужесточена максимально возможная санкция статьи: по ней планируют наказывать штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишением свободы на тот же срок со штрафом.

Действующая ст. 369-1 предполагает уголовное преследование за предоставление иностранному государству, иностранной или международной организации заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, дискредитирующих Беларусь или ее органы власти.

В обновленной редакции речь идет о распространяемой в публичном выступлении, печатном или публичном произведении, в СМИ или интернете «информации в неприличной форме, выражающей явное неуважение к белорусскому народу и Республике Беларусь» и умышленно распространяемой в любой форме заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении страны; направленной на причинение вреда национальной безопасности.

Указание на предоставление таких сведений за рубеж не фигурирует.

В случае распространения указанной информации в «неприличной форме» санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы до двух лет, или лишения свободы на тот же срок. По второй части статьи предложено наказывать арестом или лишением свободы на срок до трех лет.

Нынешняя редакция этой статьи в качестве максимальной меры наказания предполагает трехлетнее ограничение свободы.

В УК разработчики законопроекта намерены внести новую статью 198-1 (нарушение законодательства о средствах массовой информации). Согласно ей, распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в установленном порядке в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, будет наказываться общественными работами, или штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Действующее законодательство не содержит оснований для привлечения к уголовной ответственности за повторность такого деяния.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 28 января провел совещание «по вопросам совершенствования законодательства». По его словам, за последние годы многое сделано в направлении либерализации правовых норм. «Однако произошедшие события остро ставят вопрос: не слишком ли мы увлеклись? Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы», — сказал он.

Лукашенко заявил, что необходимость корректировки УК связана с продолжающейся в стране протестной активностью, и назвал направления изменений: борьба с экстремизмом и терроризмом, регулирование проведения массовых мероприятий, противодействие забастовкам.