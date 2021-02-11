Под Брестом фура влетела под поезд

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Под Брестом вечером 10 февраля в результате столкновения дизель-поезда Брест — Влодава (Томашовка) с фурой пострадал машинист.

По предварительной информации пресс-службы МВД, 27-летний гражданин Турции, ехавший по дороге Брест — граница Украины (Р17) на DAF с полуприцепом, при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд. От удара головной вагон сошел с рельсов.

В вагонах находилось около 50 пассажиров, пострадавших нет. Их на автобусах отвезли к месту назначения. Машиниста доставили в больницу, водитель грузовика обошелся без травм.

Движение на участке было закрыто. На месте происшествия работали ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.
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Тэги: ДТП железная дорога Город: Брест

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