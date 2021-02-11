Наши товары проигрывают конкуренцию на внешних рынках — чтобы продать, Беларусь вынуждена снижать цены

По итогам 2020 года по сравнению с 2019-м экспорт белорусских товаров в натуральном выражении сократился на 0,4%, импорт — на 9,5%. Средние цены экспорта снизились на 11,5%, импорта — на 8,7%, сообщил Национальный статистический комитет.

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В 2020 году внешнеторговый оборот товаров составил 61 млрд 659,3 млн долларов США (на 14,9% меньше показателя 2019 года), в том числе экспорт — 29 млрд 40,5 млн (-11,9%), импорт — 32 млрд 618,8 млн (-17,4%).

«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее проседание мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем. Отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти, помимо того что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

В комментарии БелаПАН экономист ранее отметил, что на внешние условия торговли влияет и политический кризис, который заметно снизил доверие к финансовым инструментам заимствования, прекращены переговоры о либерализации торговли.

«В условиях второй волны коронавируса еще и политические риски усугубляют положение экспортеров и затрудняют работу на внешних рынках», — подытожил он.

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