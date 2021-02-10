Глава Минздрава назвал планируемые сроки вакцинации всех категорий населения от COVID-19
В конце марта ожидается массовый выход вакцины отечественного производства, после чего начнется вакцинация всех категорий населения. Об этом Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал в эфире «Беларусь 1».
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«В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами», — сказал Пиневич.
Он добавил, что тогда начнут прививать все категории населения из числа желающих при отсутствии противопоказаний к вакцинации.