Сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды Казахстана

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Национальная сборная Беларуси по хоккею  в рамках турнира PariMatch Qazaqstan Hockey Open-2021 встретилась с командой Казахстана на выезде.

Подопечные Михаила Захарова с Дэнни Тэйлором в воротах уступили со счетом 2:5.

  • Шайбы: 0:1 — Петухов (8.11). 0:2 — Акользин (Шевченко, Сагадеев, 8.29). 0:3 — Панюков (Асетов, Данияр, 29.48). 0:4 — Асетов (Гурков, 38.13). 1:4 — Дроздов (Ковыршин, Стефанович, 46.59). 2:4 — Ногачев (Лопачук, Крыскин, 47.12). 2:5 — Панюков (Гурков, Асетов, 47.43).
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Тэги: Беларусь-Казахстан белорусский хоккей

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