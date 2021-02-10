БАЖ: Задержан бывший корреспондент Белтелерадиокомпании Дементьев

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Задержан бывший работник Белтелерадиокомпании Никита Дементьев, в его квартире в Борисове проведен обыск, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля изъяли цифровую технику, карты памяти, телефоны.

Летом 2020 года корреспондент Агентства телевизионных новостей НГТРК Дементьев участвовал в забастовке, после чего был уволен.

Обновление. По сообщению БАЖ, Дементьев освобожден после обыска и допроса, у него взята подписка о неразглашении.
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Тэги: Белтелерадиокомпания БАЖ задержания журналистов Персона: Никита Дементьев Город: Борисов

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