Генпрокуратура Беларуси направила в Россию запрос о выдаче кикбоксера Алексея Кудина

Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры России просьбу о выдаче белорусского кикбоксера Алексея Кудина, участвовавшего в протестах против фальсификации итогов президентских выборов.

Как сообщает пресс-служба белорусского ведомства, дело по обвинению Кудина по ч. 2 ст. 363 УК находится в производстве суда Молодечненского района (Минская область). «Ему инкриминировано сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия, — говорится в сообщении. — Кудин не явился в судебное заседание и был объявлен судом в розыск. 21 января 2021 года обвиняемый задержан на территории Московской области, о чем нас уведомили российские коллеги».

10 августа 2020 года 36-летний спортсмен был задержан неподалеку от городского парка Молодечно. При задержании его жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября и покинул страну. О задержании Кудина в Москве стало известно 21 января.

Подмосковный суд 22 января принял решение об аресте Кудина. Предэкстрадиционный арест связан с дальнейшим решением вопроса о выдаче спортсмена Беларуси.

Более 300 спортсменов призвали не допустить экстрадиции Кудина из России в Беларусь. Открытое письмо, инициированное Белорусским фондом спортивной солидарности и адресованное генеральному прокурору России Игорю Краснову, подписали, в частности, трехкратный олимпийский призер руководитель фонда Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу музыкант Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай Дмитрий Валент.

Подписавшие обращение уверены, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки.

«А.Кудин, покинув пределы страны, выступил с острыми заявлениями в адрес белорусских правоохранительных органов, которые наверняка приведут к не менее жесткому и бесконтрольному обращению в местах временного лишения свободы», — считают они.

Авторы письма подчеркивают, что Кудин — «примерный православный христианин и добропорядочный семьянин». Он воспитывает трех девочек и двух мальчиков, причем трое детей — приемные.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов (2007, 2009).