Журналисты «Белсата» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан арестованы на 10 и 15 суток

Журналисты телеканала «Белсат» Любовь Лунева и Дмитрий Солтан, задержанные 8 февраля во время опроса прохожих в центре Минска, арестованы на 10 и 15 суток, сообщил телеканал. Решение вынес 10 февраля суд Советского района (судья Марина Федорова).

На обоих были составлены протоколы по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Задержание Луневой и Солтана произошло накануне начала суда над журналистками «Белсата» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Рассмотрение их уголовного дела началось 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска. На заседание не пустили многих журналистов независимых СМИ.

В прошлый раз Луневу задерживали 7 декабря 2020 года на площади Якуба Коласа в Минске, когда она работала на акции пенсионеров — Марше мудрости. Вместе с ней был задержан оператор Иван Куракевич. В отношении журналистов составили протоколы по ст. 23.34 и до суда доставили в центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина.

В ЦИП журналистке стало плохо, ее госпитализировали в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы. Куракевича на следующий день арестовали на 15 суток.

Рассмотрение дела Луневой состоялся 28 декабря в суде Советского района — ее оштрафовали на 810 рублей по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).