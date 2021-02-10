Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще семь человек, их общее количество достигло 246, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Политзаключенными признаны:

Илья Смольский (год ограничения свободы по ст. 370 Уголовного кодекса за надругательство над государственными символами);

Владимир Шинкевич (год и три месяца лишения свободы по ч. 1 ст. 368 за оскорбление президента);

Владимир Непомнящих (находится в гомельском СИЗО, обвинен по ст. 366 за угрозу насилия в отношении должностного лица и ст. 369 за оскорбление должностного лица);

Владимир Михалко (находится в гомельском СИЗО, обвинен по ч. 1 ст. 368);

Михаил Гладыш (два года ограничения свободы по ст. 369);

Георгий Василенко (два года ограничения свободы по ч. 1 ст. 339 за хулиганство — снятие государственного флага);

Володар Цурпанов (три года ограничения свободы по ст. 391 за оскорбление судьи или народного заседателя).