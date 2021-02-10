Генпрокуратура сообщила о «многочисленных обращениях граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике»

Генеральная прокуратура Беларуси коротко отреагировала на обращения граждан по поводу дальнейшей судьбы бело-красно-белого флага.

«В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру многочисленных обращений граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике сообщается следующее. Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь "О противодействии экстремизму», — говорится в сообщении ведомства.

5 февраля в Генпрокуратуру, Министерство культуры и Министерство внутренних дел была направлена собравшая более 100 тыс. подписей петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Петицию, созданную Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси, за неделю подписали 103 202 человека.

Петиция появилась после информации о том, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским. «В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан, с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак 29 января в эфире телеканала «Беларусь 1».

В связи с этим была создана петиция в защиту флага, авторы которой отметили, что «этим летом белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым». «Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!» — считают они.

«В Кодексе Беларуси "О культуре" (п. 2 ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности», — говорилось в петиции.

Подписавшие документ убеждены, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».

Авторы петиции настаивают на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием».

Александр Лукашенко ранее заявил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко, который в 1994 году принимал присягу президента под бело-красно-белым флагом.

Бело-красно-белый флаг появился около 100 лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых выступлений против действующего режима.