Экономический суд Минска прекратил административный процесс в отношении главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича из-за малозначительности. Рассмотрение дела, связанного с распечаткой на редакционном принтере обязательных экземпляров для бесплатной рассылки, состоялось 10 февраля, сообщил БелаПАН Мартинович.

По его словам, в будущем редакция будет стараться печатать обязательные экземпляры газеты через типографию.

Налоговая инспекция Ленинского района Минска ранее составила на Мартиновича протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Это связано с распечаткой на редакционном принтере экземпляров издания для обязательной рассылки. По закону «О СМИ», газета должна печататься как минимум раз в полгода, 15 экземпляров необходимо рассылать в министерства и библиотеки. «Поскольку "Наша Ніва" печатает экземпляры только для обязательной бесплатной рассылки и не продает их в киосках, то 15 экземпляров (а это просто двухсторонняя страница размера А3) были напечатаны на редакционном принтере. Министерство информации и Министерство по налогам и сборам считают, что газета не имела права так делать, так как не имеет отдельной полиграфической лицензии», — рассказывал Мартинович.

По его словам, факт распечатки обязательных экземпляров расценен как незаконная предпринимательская деятельность. Протокол был составлен за номер, отпечатанный 10 декабря 2020 года. Максимальный штраф за это правонарушение — 14 500 рублей (500 базовых).

Главный редактор «Нашай Нівы» подчеркнул, что никакого дохода от распространения этих газет получено не было. «Я считаю это преследованием СМИ», — заявил он.