На МТЗ планируют установить индукционные печи

Планы ОАО «МТЗ» по реконструкции литейного производства озвучил во время итоговой коллегии Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды его председатель Степан Дубницкий, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Он рассказал , что по литейному цеху № 1 разрабатываются планировочное решение и техническое задание на установку комплекса индукционных печей в условиях действующего производства. Проект планируется реализовать в 2023-2024 годах.

По литейному цеху № 2 пройдена таможенная очистка оборудования, получены декларации на поставленное оборудование, срок реализации — до конца 2022 года.

Индукционные печи широко применяются в металлургической промышленности. Они способны плавить металл, проводить термообработку металлических деталей, заниматься очисткой драгоценных металлов.