Блогер Виктор Малишевский на свободе, визит ДФР касался его супруги
Блогер и директор департамента по коммуникациям «Альфа-Банка» Виктор Малишевский на свободе, сообщила БелаПАН его супруга Галина Малишевская.
«Он мне позвонил и сказал, что его отпустили. Приходили по вопросу моего сотрудничества с «Пресс-клубом», — сказала Малишевская.
В квартире произвели обыск. Изъяли ли что-либо приходившие в квартиру к Малишевским сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, она не знает.
Телефон Виктора Малишевского по-прежнему недоступен.
Ранее Галина Малишевская сообщила БелаПАН, что коллеги ее мужа позвонили ей утром и сказали, что Виктор не вышел на работу. Она позвонила подруге, у которой есть ключи от квартиры, и попросила проверить, что там происходит. Около 12.30 та открыла дверь в квартиру, но пройти ей не дали сотрудники ДФР КГК, которые уже были внутри. «Что они там делают и на каком основании, мы не знаем», — говорила Малишевская.
Она связывает эту ситуацию «с тем, что происходит сейчас со всеми журналистами».