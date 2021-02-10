В милицию поступило сообщение о минировании «Президент-Отеля» в Минске
Минская милиция проверяет еще одно сообщение о минировании здания в центре столицы.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, 10 февраля около 13 часов поступило сообщение о минировании гостиницы «Президент-Отель».
Ранее
Отмечается, что во всех указанных местах работают сотрудники милиции и саперно-пиротехнические группы.
3 февраля, 30 и 27 января текущего года неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, транспортных и торговых объектов. Сообщения оказались ложными.