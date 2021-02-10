За сутки в Беларуси в три раза выросло число зарегистрированных случаев COVID-19
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1799 случаев
Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 значительно выросло — 9 февраля их было 561. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 261 859, умерли 1811 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 250 078 человек.
За минувшие сутки выполнено 13 288 тестов на коронавирус, что почти вдвое больше, чем днем ранее (всего выполнено 4 607 072 теста).
По информации Минздрава, в стране завершается плановая вакцинация медработников российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Вакцина была распределена по регионам в зависимости от заявок учреждений здравоохранения.
Из числа медработников, которых планировалось вакцинировать в первый этап, в Витебской, Гомельской, Гродненской областях и Минске привиты все записавшиеся. В Брестской области привиты более 91%, Минской области — 78%, Могилевской — 94%.
В министерстве отметили, что вакцинация проводится в добровольном порядке. На этой неделе будет завершена вакцинация медработников, а параллельно будут прививать работников учреждений образования, интернатов, домов престарелых и социальных служб, то есть тех, кто в силу профессии много контактируют с людьми.