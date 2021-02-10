В Минске «заминировали» горисполком, суд и гостиницу

Экстренные и специальные службы столицы занимаются проверкой информации о минировании трех зданий — Мингорисполкома, Мингорсуда и отеля «Минск».

Как сообщили в ГУВД, звонки поступили в полдень. В настоящее время на «объектах» «предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы».

Как ранее отмечало УСК по Минску, экстренные службы незамедлительно реагируют на сообщения об опасности, «затрачивая немало времени и средств на проверку подобных сообщений».

Впоследствии помимо уголовной ответственности, которая наступает с 14 лет, виновный обязан возместить средства, затраченные на проверочные мероприятия.

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

3 февраля, 30 и 27 января текущего года неизвестные сообщили о минировании в столице учреждений образования, транспортных и торговых объектов. Сообщения оказались ложными.