11 февраля Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
Днем хозяйничать по юго-востоку страны будет атмосферный фронт от циклона с центром над территорией Украины.
Как сообщили в Белгидромете, днем по юго-востоку страны ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
МЧС советует:
- при снегопаде — по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев; научите детей, как действовать во время непогоды; находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- при метели — закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; постарайтесь исключить поездки на автомобиле;
- находясь в дороге — будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости; старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе; в случае неисправности или при очень плохой видимости включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.