11 февраля Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Днем хозяйничать по юго-востоку страны будет атмосферный фронт от циклона с центром над территорией Украины.

Как сообщили в Белгидромете, днем по юго-востоку страны ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

МЧС советует:

  • при снегопаде — по возможности воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте; машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев; научите детей, как действовать во время непогоды; находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • при метели — закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; постарайтесь исключить поездки на автомобиле;
  • находясь в дороге — будьте предельно внимательны в условиях плохой видимости; старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе; в случае неисправности или при очень плохой видимости включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
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Тэги: прогноз погоды

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