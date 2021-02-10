11 февраля Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.

Днем хозяйничать по юго-востоку страны будет атмосферный фронт от циклона с центром над территорией Украины.

Как сообщили в Белгидромете, днем по юго-востоку страны ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

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